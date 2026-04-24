Reuters: в Пентагоне обсуждают меры против союзников по NATO, не поддержавших США в войне с Ираном

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на американского чиновника, что во внутренней переписке Пентагона обсуждаются варианты наказания союзников по NATO, которые, по мнению Вашингтона, не оказали США необходимой поддержки в войне с Ираном. В числе возможных мер называются приостановка членства Испании в NATO и пересмотр позиции США по британскому суверенитету над Фолклендскими островами, пишет корреспондент Reuters в Вашингтоне Фил Стюарт.

По сведениям Reuters, в письме выражается недовольство отказом или нежеланием ряда союзников предоставить США доступ к базам, право размещения сил и право пролета – в американской военной терминологии ABO. Источник агентства утверждает, что документ циркулирует на высоком уровне в Пентагоне, а предоставление таких прав в нем названо "абсолютной базой для NATO". Среди вариантов также упоминается отстранение "трудных" стран от важных или престижных должностей в структурах альянса.

Особое раздражение администрации Дональда Трампа, по данным Reuters, вызывает позиция Испании: социалистическое правительство заявило, что не разрешит использовать свои базы и воздушное пространство для ударов по Ирану. В Испании расположены две важные американские военные базы – военно-морская база Рота и авиабаза Морон. Источник Reuters сказал, что меры должны послать союзникам сигнал и "уменьшить чувство привилегированности европейцев". При этом Reuters отмечает, что не смогло установить, существует ли в NATO механизм приостановки членства Испании.

В Пентагоне на запрос Reuters ответили, что, как говорил президент Трамп, несмотря на все, что США сделали для союзников по NATO, "их рядом не оказалось". Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что военное ведомство предоставит президенту "реалистичные варианты", чтобы союзники "перестали быть бумажным тигром и начали выполнять свою часть работы". При этом, по словам источника Reuters, в письме не предлагается выход США из NATO или закрытие американских баз в Европе.