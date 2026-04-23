12 канал ИТВ: израильские правозащитники требуют заблокировать OnlyFans

Представители нескольких израильских правозащитных организаций подали государственному прокурору Амиту Айсману прошение с требованием заблокировать в Израиле платформу OnlyFans из-за "обоснованных подозрений о возможном использовании платформы для торговли женщинами, сексуального насилия и сексуальной эксплуатации – в том числе несовершеннолетних". Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

Государственный прокурор отклонил это требование, поскольку оно было слишком общим. Он заявил, что готов рассмотреть этот вопрос в будущем, если ему будут представлены конкретные случаи нарушения закона.

В ответ на это правозащитники призвали прокурора провести проверку деятельности платформы, не ограничиваясь ее заявлениями о полной прозрачности и законности ее деятельности. Представители правозащитных организаций привели в пример международные расследования и обвинения в публикации контента без согласия участников, а также в других правонарушениях.

По словам представителей прокуратуры, в Израиле онлайн-проституция не признана законодательно де-факто проституцией, и это одна из причин, по которой прокуратура не подавала запросы о блокировке платформы. Также отмечается сложность выявления незаконного контента, поскольку часть взаимодействий происходит в закрытых чатах. Вместе с тем в прокуратуре подчеркнули, что при поступлении конкретных и обоснованных данных о нарушениях будут рассмотрены соответствующие меры.

Представители правозащитных организаций раскритиковали этот подход, заявив, что он опирается на саморегуляцию платформы. По их словам, современные цифровые платформы используют регуляторные пробелы и действуют практически без надзора.

Параллельно организации направили запрос самой платформе OnlyFans с требованием раскрыть данные о механизмах контроля в Израиле за последние пять лет, главным образом в отношении удаленных аккаунтов несовершеннолетних, аккаунтов, управляемых агентствами, и были ли случаи, когда она обращалась к израильским властям по подозрению в торговле людьми через платформу.

Генеральный директор "Штаба по борьбе с торговлей женщинами и с проституцией" Мория Родель Сильфан утверждает, что OnlyFans – "арена проституции в прямом смысле этого слова, это пространство современного сутенерства и беспрепятственной эксплуатации несовершеннолетних под блестящей оберткой "сексуального контента". По ее словам, в Израиле нет адаптированного механизма правоприменения против OnlyFans, и на практике некому защитить молодых женщин и несовершеннолетних израильтянок от сексуальной эксплуатации, в то время как владельцы платформы и "агенты" (а по сути, сутенеры) этих молодых женщин получают огромные прибыли.

Правозащитники также лоббируют принятие Кнессетом закона против онлайн-проституции, который должен прояснить, что что оплата за совершение снятого на видео или транслируемого в прямом эфире сексуального акта запрещена законом.

Представители платформы OnlyFans в ответ на запрос 12 канала сообщили, что ни разу не получали запросы от израильских властей о о предоставлении им информации относительно верификации пользователей, раскрытия контента, данных о транзакциях или реагирования на нарушения.