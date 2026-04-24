24 апреля 2026
последняя новость: 11:42
ВВС. ФИФА отклонила предложение команды Трампа. Италия не заменит Иран

время публикации: 24 апреля 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 10:48
ФИФА отклонила предложение заменить сборную Ирана командой Италии в числе участников чемпионата мира по футболу, сообщает ВВС со ссылкой на источники в организации.

С инициативой выступил спецпосланник Дональда Трампа Паоло Дзамполли.

В статье отмечается, что официальных заявлений ФИФА по данной инициативе и замене сборной Ирана пока не было.

Ранее Джанни Инфантино говорил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира.

Мондиаль, который будет проходить в США, Канаде и Мексике, стартует 11 июня.

Сборная Ирана должна проводить матчи группового этапа в США.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2026

Через 10 лет после сенсационного триумфа "Лестер" вылетел в третий дивизион
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2026

Ламин Ямаль выбыл до конца сезона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2026

Замполи предложил FIFA допустить сборную Италии к чемпионату мира вместо Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2026

Уволен главный тренер "Челси"