ВВС. ФИФА отклонила предложение команды Трампа. Италия не заменит Иран

ФИФА отклонила предложение заменить сборную Ирана командой Италии в числе участников чемпионата мира по футболу, сообщает ВВС со ссылкой на источники в организации.

С инициативой выступил спецпосланник Дональда Трампа Паоло Дзамполли.

В статье отмечается, что официальных заявлений ФИФА по данной инициативе и замене сборной Ирана пока не было.

Ранее Джанни Инфантино говорил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира.

Мондиаль, который будет проходить в США, Канаде и Мексике, стартует 11 июня.

Сборная Ирана должна проводить матчи группового этапа в США.