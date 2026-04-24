ВВС. ФИФА отклонила предложение команды Трампа. Италия не заменит Иран
время публикации: 24 апреля 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 10:48
ФИФА отклонила предложение заменить сборную Ирана командой Италии в числе участников чемпионата мира по футболу, сообщает ВВС со ссылкой на источники в организации.
С инициативой выступил спецпосланник Дональда Трампа Паоло Дзамполли.
В статье отмечается, что официальных заявлений ФИФА по данной инициативе и замене сборной Ирана пока не было.
Ранее Джанни Инфантино говорил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира.
Мондиаль, который будет проходить в США, Канаде и Мексике, стартует 11 июня.
Сборная Ирана должна проводить матчи группового этапа в США.
