Washington Post: Пентагон готовит план отправки сил в Чикаго для наведения порядка

Пентагон в последние недели готовит план возможного развертывания сил в Чикаго для "жесткого" наведения порядка в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью, бездомностью и нелегальной иммиграцией, пишет The Washington Post.

Рассматривается вариант отправки нескольких тысяч военнослужащих Национальной гвардии в сентябре этого года. В публикации отмечается, что задействование регулярных войск маловероятно.

Планы Белого дома не поддерживают губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер и мэр Чикаго Брендон Джонсон, которые считают инициативу неоправданной и политически мотивированной.

Окончательное решение о развертывании сил в Чикаго пока не принято, отмечается в публикации.