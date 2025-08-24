x
24 августа 2025
|
последняя новость: 06:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 августа 2025
|
24 августа 2025
|
последняя новость: 06:37
24 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Washington Post: Пентагон готовит план отправки сил в Чикаго для наведения порядка

США
Пентагон
Дональд Трамп
СМИ
время публикации: 24 августа 2025 г., 05:51 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 06:01
Washington Post: Пентагон готовит план отправки сил в Чикаго для наведения порядка
AP Photo/Julio Cortez

Пентагон в последние недели готовит план возможного развертывания сил в Чикаго для "жесткого" наведения порядка в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью, бездомностью и нелегальной иммиграцией, пишет The Washington Post.

Рассматривается вариант отправки нескольких тысяч военнослужащих Национальной гвардии в сентябре этого года. В публикации отмечается, что задействование регулярных войск маловероятно.

Планы Белого дома не поддерживают губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер и мэр Чикаго Брендон Джонсон, которые считают инициативу неоправданной и политически мотивированной.

Окончательное решение о развертывании сил в Чикаго пока не принято, отмечается в публикации.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook