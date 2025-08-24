Как стало известно изданию Wall Street Journal, с конца весны 2025 года министерство обороны США запрещает Украине задействовать ракетные системы ATACMS для ударов по российской территории.

Согласно публикации, каждое задействование системы требует утверждения Пентагоном – причем на достаточно высоком уровне. Два официальных источника сообщили, что им известен по меньшей мере один случай, когда украинцы хотели применить ATACMS для удара по России, но получили отказ.

При этом отмечается, что министр обороны Пит Хегсет уполномочен принимать решения о задействовании как дальнобойных ракет американского производства, так и производства других западных стран, использующих американские комплектующие.

Прекращение военных действий между Россией и Украиной было названо одной из целей внешней политики президента Дональда Трампа, и он обещал добиться этого в 24 часа. Однако и семь месяцев спустя эта цель остается недостигнутой.