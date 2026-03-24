последняя новость: 17:53
Пресса

New York Times: наследный принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к продолжению войны

время публикации: 24 марта 2026 г., 16:48 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 16:48
New York Times: наследный принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к продолжению войны
По информации издания New York Times, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в телефонных разговорах с Трампом подталкивает его к продолжению войны с Ираном.

Издание пишет, что бин Салман видит в войне "историческую возможность" изменить облик Ближнего Востока.

Отметим, что на второй день войны издание The Washington Post написало, что в течение последнего месяца Мухаммад бин Салман несколько раз разговаривал с Трампом и выражал поддержку американскому удару по Ирану, хотя публично выступал за дипломатическое решение кризиса.

