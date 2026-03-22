Нетаниягу провел совещание, посвященное "еврейскому террору" в Иудее и Самарии

По информации телеканала "Кан-11", на прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел экстренное телефонное совещание по теме "еврейского террора" в Иудее и Самарии. В обсуждении принимали участие министр обороны, министр национальной безопасности, начальник Генштаба и глава ШАБАКа.

По данным телеканала, Нетаниягу потребовал положить конец преступлениям ультраправых еврейских экстремистов, заявив, что это "отвлекает внимание от Ирана к происходящему в Иудее и Самарии".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир был недоволен самой постановкой вопроса. "Преступления совершаются во многих местах, но вы интересуетесь этим только тогда, когда речь заходит об евреях", – заявил он. Нетаниягу ответил: "Никто не должен брать закон в свои руки – я ожидаю от вас действий".

Телеканал отмечает, что Нетаниягу также посетил штаб Центрального округа, где обсуждалась проблема ультраправого экстремизма.