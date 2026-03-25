Axios: в Тегеране опасаются, что Трамп использует переговоры как прикрытие

Иранские чиновники передали странам-посредникам, что опасаются нового обмана со стороны президента США Дональда Трампа и не верят в искренность его заявлений о стремлении прекратить войну. Как пишет Axios со ссылкой на источник, напрямую знакомый с ходом этих контактов, представители Тегерана дали понять посредникам: "нас уже дважды обманули" и "мы не хотим, чтобы нас снова провели".

По сведениям авторов публикации Барака Равида и Марка Капуто, Вашингтон добивается проведения уже 26 марта очных переговоров в Исламабаде (Пакистан). Однако в Тегеране напоминают, что во время двух предыдущих раундов американо-иранских контактов Трамп публично говорил о желании заключить сделку, но при этом санкционировал внезапные удары.

Axios пишет, что иранская сторона донесла свои опасения до Пакистана, Египта и Турции. Усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке лишь укрепило подозрения, что нынешняя "мирная инициатива" Трампа может быть прикрытием.

В публикации отмечается, что Белый дом пытается убедить Иран в серьезности дипломатического трека и даже допускает участие в переговорах вице-президента Джей Ди Вэнса.

Однако подготовка к возможной эскалации не прекращается: в регион направляются дополнительные силы, а наземная операция остается одним из рассматриваемых вариантов, хотя окончательное решение Трамп пока не принял, говорится в публикации.