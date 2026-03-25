25 марта 2026
|
последняя новость: 06:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Axios: в Тегеране опасаются, что Трамп использует переговоры как прикрытие

Иран
Дональд Трамп
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 25 марта 2026 г., 05:12 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 05:20
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские чиновники передали странам-посредникам, что опасаются нового обмана со стороны президента США Дональда Трампа и не верят в искренность его заявлений о стремлении прекратить войну. Как пишет Axios со ссылкой на источник, напрямую знакомый с ходом этих контактов, представители Тегерана дали понять посредникам: "нас уже дважды обманули" и "мы не хотим, чтобы нас снова провели".

По сведениям авторов публикации Барака Равида и Марка Капуто, Вашингтон добивается проведения уже 26 марта очных переговоров в Исламабаде (Пакистан). Однако в Тегеране напоминают, что во время двух предыдущих раундов американо-иранских контактов Трамп публично говорил о желании заключить сделку, но при этом санкционировал внезапные удары.

Axios пишет, что иранская сторона донесла свои опасения до Пакистана, Египта и Турции. Усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке лишь укрепило подозрения, что нынешняя "мирная инициатива" Трампа может быть прикрытием.

В публикации отмечается, что Белый дом пытается убедить Иран в серьезности дипломатического трека и даже допускает участие в переговорах вице-президента Джей Ди Вэнса.

Однако подготовка к возможной эскалации не прекращается: в регион направляются дополнительные силы, а наземная операция остается одним из рассматриваемых вариантов, хотя окончательное решение Трамп пока не принял, говорится в публикации.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
