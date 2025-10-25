Daily Mail: Добро пожаловать в "отель ХАМАС"

По данным расследования Daily Mail, более 150 террористов ХАМАСа, освобожденных Израилем из тюрем, проживают в пятизвездочном отеле Renaissance Cairo Mirage City Hotel в Каире.

Эти бывшие заключенные, многие из которых отбывали пожизненные сроки, были выпущены в рамках "плана Трампа". Журналисты Daily Mail обнаружили, что 154 освобожденных террориста, среди которых есть командиры спецназа ХАМАСа и члены ИГИЛ, отдыхают в роскоши рядом с ничего не подозревающими западными туристами.

Эксперты предупреждают о серьезных последствиях такого размещения. Профессор Энтони Глис назвал эту ситуацию созданием "террористической армии в изгнании", а бывший офицер израильской разведки отметил, что, не имея ограничений на передвижение в Египте и Турции, террористы смогут путешествовать, получать финансовую поддержку и восстанавливать свои террористические контакты, связываясь с соратниками в секторе Газы и на Западном берегу.