25 октября 2025
25 октября 2025
Пресса

The Telegraph: ХАМАС восстановил контроль над сектором Газы и подавляет оппозицию

Газа
ХАМАС
время публикации: 25 октября 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 17:25
The Telegraph: ХАМАС восстановил контроль над сектором Газы и подавляет оппозицию
Saeed Mohammed/Flash90

Анализ, проведенный британским изданием The Telegraph, показал, что террористическая организация ХАМАС восстановила контроль над сектором Газы в течение считанных часов после частичного вывода ЦАХАЛа, осуществленного в рамках первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа.

Боевики ХАМАСа вернулись в город Газа и другие ключевые районы, приступив к восстановлению своей сети тоннелей и активному перевооружению. Это происходит, несмотря на то, что американские чиновники выражали уверенность в разоружении террористов, предусмотренном сделкой.

Первоочередной задачей ХАМАСа стало жестокое подавление внутренней оппозиции, в частности, вооруженных кланов, которые укрепились в последние месяцы благодаря израильской поддержке. ХАМАС применяет тактику казней, избиений и похищений. Бои ведутся, например, против группировки Ясира Абу Шабаба на юге сектора, где члены кланов, лишенные израильского воздушного прикрытия, оказались безоружными перед боевиками ХАМАСа с "неограниченным" запасом боеприпасов, РПГ и дронами. При этом в процессе нападения на соперников ХАМАС приобрел новое оружие.

Эксперты предупреждают, что ХАМАС не собирается разоружаться или отказываться от власти в секторе Газы, как того требует мирный план.

Пресса
