26 августа 2025
Пресса

Bloomberg: Израиль дает ХАМАСу шанс освободить заложников до захвата Газы

Газа
Война "Железные мечи"
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 26 августа 2025 г., 15:13 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 15:24
AP Photo/Maya Levin

Власти Израиля предоставят террористической организации ХАМАС время до середины сентября для того, чтобы согласиться на освобождение всех заложников, в противном случае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет наступление на город Газа, пишет Bloomberg со ссылкой на помощника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Имя источника не указывается.

Согласно этому источнику, "ХАМАС получит срок до середины сентября, чтобы принять перемирие, которое приведет к возвращению оставшихся 50 заложников и к ликвидации остатков структур управления и арсеналов группировки". "Если ХАМАС не согласится, то Израиль тогда завершит военные приготовления, и начнется операция по взятию под контроль города Газа", – поясняет источник Bloomberg.

На этой неделе Нетаниягу соберет заседание военно-политического кабинета, чтобы обсудить возможную сделку о прекращении огня, но исключительно на условиях, приемлемых для Израиля. Премьер-министр ранее подчеркивал, что перемирие возможно, но только в обмен на полное разоружение ХАМАСа и освобождение всех заложников.

Отметим, что в последние дни ЦАХАЛ заметно активизировал действия в секторе Газы, в том числе на окраинах города Газа. Постоянно наносятся удары по целям в разных районах сектора, включая восточные, западные и северные районы города Газа. Военные подрывают дома, расчищая плацдарм для будущего наступления.

В публикации Bloomberg отмечено, что в случае, если ХАМАС не пойдет на условия Израиля, город Газа может быть полностью разрушен.

