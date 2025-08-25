СМИ: из больницы "Насер" велась скрытая съемка израильских сил, камера была спрятана

ЦАХАЛ расследует обстоятельства нанесения ударов по больнице "Насер" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. По сообщению 12-го канала ИТВ, первый удар был нанесен по камере, которая была спрятана внутри здания больницы и с помощью которой велась съемка израильских сил.

Никаких опознавательных знаков расположения прессы в этом районе не было, было видно лишь камеру – как это бывает, когда террористы используют оптику для отслеживания действий военнослужащих, отмечает 12-й канал. Камера была накрыта полотенцем, чтобы минимизировать шансы, что ее заметят. Таким образом, версия военных была такова: съемку ведут террористы, поэтому камера – это легитимная цель для удара.

Подчеркивается, что расположение камеры не было неожиданностью: тайная съемка из больницы "Насер" велась на протяжении последних нескольких дней, и поэтому, по неофициальным данным, было принято решение атаковать эту точку по соображениям безопасности.

По сообщению "Гаарец", первый удар был нанесен по четвертому этажу медицинского центра (по всей видимости, где располагалась камера). Однако затем был нанесен второй удар, под который попали медики, пришедшие эвакуировать пострадавших в результате первого удара, и журналисты, снимавшие процесс эвакуации.

Палестинские источники сообщают о не менее 20 погибших, включая пятерых журналистов и операторов и четверых сотрудников медицинского персонала.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" передал, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели на верхнем этаже медицинского комплекса "Насер" в Хан-Юнисе. Затем последовал еще один удар. Катарский телеканал "Аль-Джазира" объявил о гибели пяти журналистов. В их числе: оператор "Аль-Джазиры" Мухаммад Салама; блогер Марьям Абу Дикка, работала с Independent Arabia и AP; фотограф и журналист Муаз Абу Таха, сотрудничал с NBC; фотокорреспондент Reuters Хусам аль-Масри; имя пятого погибшего "журналиста" – Ахмад Абу Азиз, на кого он работал, непонятно. Причем, судя по отчетам из Газы, Салама, Абу Дикка и Абу Таха погибли в результате взрыва во время освещения последствий первой атаки ЦАХАЛа.

Отметим также, что, судя по сообщениям из Газы, если первый удар был нанесен с БПЛА, то второй – артиллерией. ЦАХАЛ эти детали не комментирует.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Эфи Дефрин выступил с официальным заявлением по поводу инцидента в Хан-Юнисе. "Ранее сегодня силы ЦАХАЛа атаковали в районе больницы "Насер" в Хан-Юнисе, – признал Дефрин. – Мы осведомлены о сообщениях о погибших гражданских лицах, включая журналистов. Хочу прояснить: ЦАХАЛ не имеет намерений атаковать гражданских лиц. ЦАХАЛ прилагает все усилия для минимизации ущерба для гражданского населения, сохраняя при этом безопасность наших военнослужащих".

"Каждый инцидент, вызывающий обеспокоенность по этому поводу, тщательно рассматривается соответствующими инстанциями в Армии обороны Израиля, – подчеркнул глава пресс-службы ЦАХАЛа. – Однако важно учитывать: мы действуем в крайне сложной реальности. Террористы ХАМАСа намеренно используют гражданскую инфраструктуру, включая больницы, в качестве щита для террористической деятельности. Также они действовали и изнутри конкретно больницы "Насер".

Глава пресс-службы подчеркнул, что репортажи из зоны активных боевых действий сопряжены с огромным риском, особенно когда речь идет о войне с террористической организацией, подобной ХАМАСу, которая цинично прячется за гражданским населением.

"Как мы всегда делаем, мы представим выводы расследования с максимальной прозрачностью, – подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛа. – Мы сожалеем о любом ущербе для невиновных людей и продолжаем бороться с ХАМАСом, принимая все необходимые меры предосторожности".