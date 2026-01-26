"Глобс": США могут построить в Израиле АЭС для обслуживания своего ИИ-центра

На прошлой неделе начальник национального штаба по искусственному интеллекту бригадный генерал (запаса) Эрез Эскель и заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проекта Fort Foundry One.

Проект, который будет реализовываться в рамках соглашения Pax Silica, предусматривает строительство в Негеве или районе, прилегающем к сектору Газы, крупного комплекса ИИ-технологий.

Согласно документу, цитируемому газетой "Глобс", Израиль предоставит США договор аренды 16 кв.км. территории на 99 лет под строительство комплекса. Хотя территория останется под израильским суверенитетом, текущее управление будет американским и инвестиции будут поступать в основном из США. В парке американские технологические компании будут работать наряду с израильскими с целью создания глобального центра производства чипов, разработки передовых компьютерных технологий и искусственного интеллекта.

Издание отмечает, что для электроснабжения центра потребуется "энергетическая инфраструктура высокой плотности", и что под этой расплывчатой формулировкой скрывается возможность строительства в Израиле атомной электростанции. Израиль, в отличие от США, не подписал международные конвенции, позволяющие строить гражданские реакторы. Согласно "Глобс", аренда территории может позволить уникальную модель, при которой реактор будет работать под американским регулированием и надзором, несмотря на его расположение на израильской территории.

Совместная инициатива является частью широкой международной структуры, запущенной администрацией Трампа под названием Pax Silica – коалиции ведущих технологических стран с целью обеспечения цепочки поставок полупроводников и технологий искусственного интеллекта.