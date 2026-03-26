Трамп о войне с Ираном: мы вырезали раковую опухоль и собираемся довести дело до конца

Президент США Дональд Трамп, выступая 25 марта в Вашингтоне на ежегодном ужине Национального республиканского комитета Конгресса США (NRCC), заявил, что у него "не было выбора", кроме как начать войну против Ирана.

По словам Трампа, цитируемым телеканалом Fox News, он ожидал более тяжелых экономических последствий, в том числе более резкого роста цен на энергоносители и нефть, а также падения фондового рынка, однако назвал это второстепенным по сравнению с задачей не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

"Я думал, что все будет намного хуже. Я думал, что цены на энергию и нефть вырастут сильнее. Я думал, что фондовый рынок в какой-то мере упадет. Но это было для меня неважно, это краткосрочно. То, что нам нужно было сделать, – это избавиться от раковой опухоли, нам нужно было вырезать ее. Раком был Иран с ядерным оружием... Мы вырезали ее, и мы собираемся довести дело до конца".