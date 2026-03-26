FT со ссылкой на западную разведку: Россия поставляет Ирану беспилотники

время публикации: 26 марта 2026 г., 00:57 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 01:06
Россия близка к завершению поэтапных поставок Ирану беспилотников, лекарств и продовольствия, пишет Financial Times со ссылкой на данные западных разведслужб. По информации издания, переговоры о передаче дронов начались в закрытом режиме спустя несколько дней после ударов Израиля и США по Ирану (28 февраля), а сама обработка поставок стартовала в начале марта и должна завершиться к концу месяца. Материал подготовили Джейкоб Джуда, Генри Фой, Макс Седдон и Нери Зильбер.

Как отмечает FT, это может стать первым подтверждением того, что Москва с начала нынешней войны согласилась предоставить Тегерану помощь в виде летального оружия. Источники издания утверждают, что Россия уже оказывала Ирану поддержку в виде спутниковых снимков, разведданных и информации для наведения (об этом ранее сообщало издание The Washington Post, в Кремле это отрицали). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о поставках дронов, заявил, что вокруг этой темы "ходит много фейков", добавив, что диалог с иранским руководством продолжается.

По словам собеседников FT, Москва стремится поддержать не только военные возможности Ирана, но и общую политическую устойчивость режима в Тегеране. В публикации говорится, что Россия публично подчеркивает прежде всего гуманитарную составляющую помощи: на прошлой неделе сообщалось об отправке в Иран через Азербайджан более 13 тонн медикаментов, и эти поставки планируется продолжить.

Газета пишет, что пока западные чиновники не установили, какие именно модели беспилотников Россия согласилась передать Ирану. При этом один из источников отметил: Москва способна поставить, в частности, аппараты типа "Герань-2", созданные на базе иранских Shahed-136, но затем существенно доработанные для войны в Украине. Эксперты, опрошенные FT, отмечают, что Тегеран может интересовать не столько количество, сколько более совершенные российские технологии – в частности улучшения двигателей, навигации и защиты от помех.

Кроме того, по данным Financial Times, Иран запрашивал у России и более современные средства ПВО. Издание напоминает, что в декабре прошлого года стороны договорились о поставке 500 переносных пусковых установок Verba и 2500 ракет 9М336 в течение трех лет. Однако, как полагают западные чиновники, Москва отказалась удовлетворить просьбу Тегерана о передаче комплексов С-400, опасаясь дальнейшей эскалации в отношениях с США.

