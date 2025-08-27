WSJ: канадская наследница судится с лучшей подругой из-за криптоинвестиции по совету астролога

Наследница одного из крупнейших состояний Канады Тэйлор Томсон подала в суд на свою бывшую лучшую подругу Эшли Ричардсон. Она утверждает, что операции с криптовалютой, которые Эшли вела за ее спиной, обошлись ей в 80 миллионов долларов.

Томсон и Ричардсон встретились в 2009 году на вечеринке в Малибу и быстро подружились, сообщает Wall Street Journal. По совету медиума Мишель Уайтдоув и астролога Роберта Собеллы они решили инвестировать в рынок криптовалюты, вложив крупную сумму в Persistence (XPRT).

На пике инвестиций стоимость портфеля составляла 140 миллионов долларов. Финансировала этот фонд Томсон, а управляла им Ричардсон. Все было хорошо, пока в 2022 году рынок криптовалюты не обрушился, погребя под своими развалинами и дружбу двух женщин.

66-летняя Томсон обвиняет 47-летнюю Ричардсон в том, что за ее спиной она провела почти полмиллиона сделок, нанеся ей ущерб в 80 миллионов. Иск был продан и против Persistence, однако здесь сторонам удалось достичь внесудебного соглашения.

Ричардсон, которая потеряла все свои сбережения и зарабатывает на жизнь водителем Uber, заявляет, что не может себе даже позволить адвоката. Она заявляет, что действовала в рамках своих полномочий, обвиняя бывшую подругу в том, что та напала на человека, который не может себя защитить. Есть у обиды и цена: сумма поданного встречного иска составляет 10 млн долларов.