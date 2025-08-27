WSJ: глава МАГАТЭ взят под круглосуточную охрану из-за иранской угрозы

Как пишет The Wall Street Journal, в последние недели к директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси была приставлена круглосуточная охрана в связи с угрозой покушения со стороны Ирана.

Безопасность международного чиновника обеспечивают бойцы специального подразделения Cobra министерства внутренних дел Австрии. Напомним, что штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.

Гросси был обеспечен охраной в конце июня, когда австрийские спецслужбы получили информацию о непосредственной угрозе, исходящей от людей, связанных с Ираном, сообщил изданию один из источников. Власти отнеслись к этой угрозе со всей серьезностью.

Издание напоминает, что режим аятолл возложил на МАГАТЭ часть ответственности за американо-израильский удар по иранской ядерной инфраструктуре. Незадолго до удара МАГАТЭ опубликовало отчет, свидетельствующий, что Иран нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.