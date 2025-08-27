x
27 августа 2025
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 11:28
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: глава МАГАТЭ взят под круглосуточную охрану из-за иранской угрозы

Иран
время публикации: 27 августа 2025 г., 11:04 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 11:10
WSJ: глава МАГАТЭ взят под круглосуточную охрану из-за иранской угрозы
AP Photo/Vahid Salemi

Как пишет The Wall Street Journal, в последние недели к директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси была приставлена круглосуточная охрана в связи с угрозой покушения со стороны Ирана.

Безопасность международного чиновника обеспечивают бойцы специального подразделения Cobra министерства внутренних дел Австрии. Напомним, что штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.

Гросси был обеспечен охраной в конце июня, когда австрийские спецслужбы получили информацию о непосредственной угрозе, исходящей от людей, связанных с Ираном, сообщил изданию один из источников. Власти отнеслись к этой угрозе со всей серьезностью.

Издание напоминает, что режим аятолл возложил на МАГАТЭ часть ответственности за американо-израильский удар по иранской ядерной инфраструктуре. Незадолго до удара МАГАТЭ опубликовало отчет, свидетельствующий, что Иран нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 августа 2025

МИД Ирана сообщил о новом раунде переговоров с МАГАТЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июня 2025

Иранское консервативное издание призвало к расправе с главой МАГАТЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 июня 2025

В Иране принят закон о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 июня 2025

МИД Ирана: МАГАТЭ вступило в войну на стороне Израиля