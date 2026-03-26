26 марта 2026
последняя новость: 14:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Axios: США планируют "финальный удар" по Ирану

время публикации: 26 марта 2026 г., 14:10 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 14:22
Как пишет издание Axios, военное министерство США разрабатывает варианты "финального удара" пи Ирану, который может включать не только массированные воздушные удары, но и задействование сухопутных сил.

Издание отмечает: серьезная военная эскалация станет более вероятной, если дипломатические контакты не приведут к прогрессу, в особенности – если не удастся договориться об открытии Ормузского пролива.

Часть американских представителей придерживаются позиции, согласно которой сокрушающее применение силы на финальном этапе кампании усилит американскую позицию на переговорах или позволит президенту Дональду Трампу объявить о победе.

В то же время в публикации подчеркивается: реакция Ирана на новые удары может оказаться прямо противоположной. Режим может занять еще более непримиримую позицию, военные действия будут продолжены, а пролив, через который осуществляется 20% поставок нефти и газа, останется закрытым.

Тем временем, сам президент Трамп опубликовал в сети Truth Social пост, в котором назвал переговоры с Ираном очень странными. "Они умоляют нас о соглашении, что понятно – их армия уничтожена, но заявляют, что изучают наше предложение. ОШИБКА! Им стоит отнестись к переговорам всерьез, прежде, чем станет слишком поздно. Потом пути назад не будет", – предупредил он.

Отметим, что США сосредотачивают на Ближнем Востоке тысячи военнослужащих морской пехоты и воздушно-десантных войск, которые могут быть использованы для наземной операции. Одним из вариантов может стать высадка на острове Харк, где расположены ключевые объекты иранской нефтяной индустрии.

