WSJ: посредники не подтверждают заявление Трампа о том, что Иран просил отсрочить "дедлайн"

Издание The Wall Street Journal пишет, что посредники, участвующие в контактах между Вашингтоном и Тегераном, не подтверждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран якобы просил отсрочить установленный им "дедлайн".

По сведениям издания, иранская сторона пока не дала окончательного ответа на американский план урегулирования, хотя и подает сигналы о заинтересованности в переговорах.

Ранее Трамп заявил, что решил на 10 дней отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана "по просьбе Тегерана" и что переговоры идут "очень хорошо".

Иранский представитель охарактеризовал американское предложение как "одностороннее и несправедливое". Публичные сигналы сторон по вопросу переговоров остаются противоречивыми.

Как следует из публикации WSJ, посредники продолжают попытки организовать прямую встречу представителей США и Ирана, однако шансы пока невелики.