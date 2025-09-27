"Гаарец": ХАМАС "в принципе" согласен с планом Трампа

По данным источников, знакомых с этим вопросом, ХАМАС "в принципе" согласен с планом Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газы, который включает немедленное освобождение живых заложников и передачу останков погибших.

В рамках соглашения Израилю будет предложено освободить сотни заключенных и осуществить поэтапный вывод войск из сектора Газы.

Источники сообщили, что Катар был вовлечен в достижение согласия ХАМАСа с этим планом. Трамп намерен подтвердить соглашение с премьер-министром Биньямином Нетаниягу на их встрече в Белом доме в понедельник, 29 сентября.

"Если Израиль примет соглашение, членам правительства придется отказаться от своих планов по разрушению оставшихся зданий в секторе Газы, изгнанию его жителей и аннексии территории. Согласно плану, ХАМАС, хотя и будет отстранен от управления сектором Газы, но вряд ли сможет считаться "уничтоженным" по критериям, установленным израильским правительством", – пишет "Гаарец".