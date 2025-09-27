СМИ публикуют подробности план Трампа "по урегулированию в секторе Газы"

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщает подробности плана "урегулирования в секторе Газы", предложенного администрацией Трампа. План состоит из 21 пункта и не содержит четко определенных сроков. Он предусматривает немедленное прекращение боевых действий в секторе Газы в обмен на освобождение всех заложников в течение 48 часов, а также освобождение от 100 до 200 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам.

Также план Трампа включает предложение об амнистии для ХАМАСа в обмен на вывод его формирований из сектора Газы и сдачу оружия. Изъятие оружия у ХАМАСа будет осуществляться арабскими международными силами в течение определенного периода времени.

План обещает незамедлительное и неограниченное поступление гуманитарной помощи. Эта миссия будет возложена на ООН и международные организации. Деятельность "Гуманитарного фонда Газы" будет прекращена.

Кроме того, план предусматривает поэтапный вывод сил ЦАХАЛа из всего сектора Газы, вплоть до полного вывода в соответствии с установленным графиком, а также создание безопасных коридоров для жителей сектора.

Восстановление Газы будет осуществлено в течение 5 лет с помощью международной коалиции.

Будет создана палестинская служба безопасности, которая сможет контролировать ситуацию под арабским международным надзором. План предусматривает создание Палестинского комитета для управления делами сектора со стороны Палестинской администрации. Временное управление сектором будет осуществляться арабским международным органом.

План содержит обязательство США "не допустить аннексии Израилем территорий Западного берега реки Иордан".

Указывается, что этот план будет передан ХАМАСу через катарских посредников и может быть подвергнут корректировкам.

26 сентября Трамп заявил журналистам: "Я думаю, что у нас может быть сделка, которая положит конец войне в секторе Газы и вернет заложников домой".

25 сентября специальный посланник президента США Стивен Виткофф рассказал, что в ходе состоявшейся на днях встречи Дональда Трампа с лидерами арабских и мусульманских стран американский президент представил план урегулирования в секторе Газы, состоящий из 21 пункта.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни будет достигнут прорыв", – заявил он, назвав встречу очень продуктивной, но не вдаваясь в детали.