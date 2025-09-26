12 канал ИТВ: истребитель сбросил боеприпас и едва не потопил корабль ВМС Израиля

Чрезвычайная ситуация произошла в среду: самолет ВВС, поднятый для помощи израильским силам в секторе Газы, сбросил бомбу, которая упала в 100 метрах от ракетного катера "Двора".

Как сообщает 12 канал ИТВ, лишь по счастливой случайности инцидент завершился без пострадавших.

По данным предварительного расследования, сброс бомбы произошел в связи с технической неисправностью в боеприпасе. В ЦАХАЛе проводят тщательное расследование, по итогам которого будут приняты меры.