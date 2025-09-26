Иран: с Россией согласовано строительство АЭС, которая будет мощнее "Бушера"

Иран и РФ в ходе визита главы Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммада Эслами в Москву достигли соглашения об участии российской стороны в постройке на юге страны АЭС "Хормоз" мощностью 5 тыс. МВт, передает ТАСС со ссылкой на представителя ОАЭИ Бехруза Камальванди.

"Международный форум "Мировая атомная неделя", приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, предоставил Эслами и сопровождающей его делегации возможность посетить различные предприятия российской атомной промышленности. В ходе визитов состоялись переговоры и были достигнуты соглашения, в частности в области строительства АЭС, превышающей по мощности АЭС "Бушер" и включающей в себя в общей сложности четыре блока суммарной мощностью почти 5000 мегаватт, на юге страны", – приводит его слова пресс-служба ОАЭИ.

При этом иранское агентство IRNA передает, что Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех атомных электростанций в Иране стоимостью 25 миллиардов долларов.

Комментариев со стороны Москвы по этом поводу пока не поступало.