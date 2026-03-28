Iran International: ликвидирован глава иранской ядерной программы Али Фулаванд

Иран
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 28 марта 2026 г., 22:12 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 22:19
Iran International: ликвидирован глава иранской ядерной программы Али Фулаванд
Оппозиционный сайт Iran International со ссылкой на иранские СМИ сообщает о ликвидации главы Организации оборонных исследований Али Фулаванда. Эта организация занимается, в том числе, и созданием ядерного оружия.

Отмечается, что СМИ Исламской республики описывают его как простого гражданина, а не как ключевой фигуры военных разработок. Также сообщается, что он уцелел при попытке ликвидации во время 12-дневной войны в июне 2025 года. При ударе погибла его жена.

Основателем Организации оборонных исследований называют главу иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде, который был убит в ноябре 2020 года. Ликвидацию ученого приписывают Израилю. Его преемник Реза Мозафари-Ниа был ликвидирован во время 12-дневной войны.

