WSJ: США создают коалицию по обеспечению судоходства через Ормузский пролив

The Wall Street Journal сообщает, что на фоне американской блокады Ормузского пролива США призывают другие страны присоединиться к новой международной коалиции для обеспечения судоходства в этом районе.

По сведениям издания, ссылающегося на внутреннюю телеграмму Госдепартамента США, направленную американским посольствам, предлагаемая коалиция получила название Maritime Freedom Framework – "структура свободы мореплавания". Ее задачи – обмен информацией, дипломатическая координация и содействие соблюдению санкционного режима.

В телеграмме, как пишет WSJ, говорится, что участие союзников "усилит коллективную способность восстановить свободу судоходства и защитить мировую экономику", а совместные действия необходимы, чтобы продемонстрировать единую решимость и "возложить значимые издержки" на Иран за блокирование прохода через пролив.