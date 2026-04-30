30 апреля 2026
последняя новость: 07:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

WSJ: США создают коалицию по обеспечению судоходства через Ормузский пролив

США
Иран
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 30 апреля 2026 г., 03:49 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 05:53
WSJ: США создают коалицию по обеспечению судоходства через Ормузский пролив
CENTCOM

The Wall Street Journal сообщает, что на фоне американской блокады Ормузского пролива США призывают другие страны присоединиться к новой международной коалиции для обеспечения судоходства в этом районе.

По сведениям издания, ссылающегося на внутреннюю телеграмму Госдепартамента США, направленную американским посольствам, предлагаемая коалиция получила название Maritime Freedom Framework – "структура свободы мореплавания". Ее задачи – обмен информацией, дипломатическая координация и содействие соблюдению санкционного режима.

В телеграмме, как пишет WSJ, говорится, что участие союзников "усилит коллективную способность восстановить свободу судоходства и защитить мировую экономику", а совместные действия необходимы, чтобы продемонстрировать единую решимость и "возложить значимые издержки" на Иран за блокирование прохода через пролив.

