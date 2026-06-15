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Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропал 53-летний Наиль Хасанов из Рамат-Гана

Полиция
время публикации: 15 июня 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 08:13
Повторное сообщение о розыске: пропал 53-летний Наиль Хасанов из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция повторно обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Около двух месяцев назад пропал Наиль Хасанов, 53 года, из Рамат-Гана, и о его судьбе все еще ничего не известно.

Приметы пропавшего: карие глаза, рост 181 см, худощавое телосложение, черные волосы.

Всех, кто что-либо знает о нем, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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