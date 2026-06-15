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Израиль

Нетаниягу сообщил Трампу: Израиль не считает себя связанным ливанским пунктом сделки

Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 15 июня 2026 г., 07:08 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 07:14
Нетаниягу сообщил Трампу: Израиль не считает себя связанным ливанским пунктом сделки
AP Photo/Alex Brandon

По данным информированных израильских источников, в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу дал понять, что Израиль не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана, сообщает "Маарив".

Нетаниягу заявил Трампу, что ЦАХАЛ не будет выводить войска из Ливана, сохранит нынешние позиции и продолжит действовать против угрозы со стороны "Хизбаллы", включая уничтожение террористической инфраструктуры и нанесение ответных ударов на любые атаки против Израиля.

Израиль не является стороной в соглашении, и позиция Израиля такова, что соглашение, которое США намерены подписать с Ираном, не ограничивает свободу действий Израиля на ливанском направлении.

Источники издания подчеркивают, что главный посыл израильской стороны заключается в том, что у Израиля есть собственные стратегические и оборонные интересы в Ливане, и он намерен их отстаивать.

Ранее информационное агентство CNN сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу добивается срочной встречи с президентом США Дональдом Трампом после его возвращения с саммита G7 в Европе.

По данным корреспондентки CNN Таль Шалев, встреча нужна Нетаниягу на фоне растущих разногласий с Вашингтоном относительно переговоров с Ираном и прекращения огня с "Хизбаллой" в Ливане.

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