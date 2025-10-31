x
31 октября 2025
31 октября 2025
31 октября 2025
последняя новость: 17:28
31 октября 2025
Пресса

WP: в секретном докладе Госдепартамента США говорится о сотнях нарушений, допущенных Израилем в Газе

Война с ХАМАСом
Израиль
США
время публикации: 31 октября 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 16:54
WP: в секретном докладе Госдепартамента США говорится о сотнях нарушений, допущенных Израилем в Газе
AP PHOTO / Jehad Alshrafi

По информации Washington Post, управление генерального инспектора Госдепартамента США подготовило секретный доклад, в котором говорится "о сотнях" нарушений, допущенных израильскими военными в секторе Газы с начала войны.

Два высокопоставленных американских источника заявили редакции WP, что в документе зафиксировано такое большое количество нарушений американского законодательства в области прав человека, что на их расследование Госдепартаменту потребовалось бы несколько лет.

В публикации отмечается, что это первый случай, когда в правительственном докладе признается, что Израилем допущены действия, подпадающие под "закон Лихи", запрещающий предоставление военной или иной помощи иностранному государству за грубое нарушения прав человека.

При этом источники издания отмечали крайне низкую вероятность привлечения Израиля к ответственности в связи с большим количеством инцидентов, нуждающихся в проверке.

В публикации отмечается, что управление генерального инспектора отказалось комментировать эту информацию, но подтвердило факт существования секретного доклада.

