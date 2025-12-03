x
03 декабря 2025
Пресса

NYT: администрация Трампа закроет зарубежные бюро "Голоса Америки", несмотря на решение суда

время публикации: 03 декабря 2025 г., 18:32 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 18:32
NYT: администрация Трампа закроет зарубежные бюро "Голоса Америки", несмотря на решение суда
AP Photo/Gene J. Puskar

Администрация Дональда Трампа уведомила Конгресс о закрытии шести зарубежных бюро и четырех маркетинговых офисов международной общественной вещательной компании "Голос Америки" (Voice of America). Это происходит несмотря на решение федерального суда, обязывающее сохранить работу новостной группы, которая предоставляет свободную журналистику в странах с ограниченной свободой прессы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на служебную записку главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кари Лейк.

По данным издания, под сокращение попадают офисы в Джакарте, Исламабаде, Найроби и Праге, а также несколько радиостанций на коротких волнах в Германии, Таиланде и Ботсване.

В записке Лейк утверждает, что закрытие бюро не ослабит журналистские возможности "Голоса Америки", так как речь идет об "избыточных" структурах, ликвидация которых позволит сэкономить более 30 млн долларов. Она также пишет, что освещение событий за рубежом смогут обеспечить внешние подрядчики, в том числе во время экстренных новостей.

