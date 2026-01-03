"Гаарец": кредитные компании и банки по всему миру не позволяют переводить деньги в Газу

Кредитные компании и банки – как в Израиле, так и по всему миру – блокируют денежные переводы жителям Газы: банки опасаются, что деньги попадут террористическим организациям, а по закону финансовые ведомства обязаны такие переводы предотвращать.

Из-за этих трудностей спонсоры и доноры по всему миру переходят на перевод средств через криптовалюты – канал, который ассоциируется с преступностью и отмыванием денег, сообщает "Гаарец".

По сообщению издания, с проблемами сталкиваются пытающиеся помочь жителям сектора Газы пользователи по всему миру: платежные приложения переводы блокируют, как и платформы краудфандинга.

В начале войны сектор Газы был определен в израильской банковской системе "враждебной финансовой зоной", что привело к блокировке прямых переводов из Израиля на счета в Газе.

Доноры начали переводить деньги через банки в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, но комиссионные для банков и обменных пунктов, которые передавали деньги адресатам наличными, вырастали до десятков процентов от переводимых сумм, вплоть до 50% от перевода.

Еще одним выходом стали приложения криптовалют, которые во всем мире все еще находятся в "серой зоне" и поэтому широко используются мошенниками, организованными преступными организациями – и террористическими организациями.