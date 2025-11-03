x
03 ноября 2025
Пресса

Трамп в интервью CBS: к Нетаниягу относятся "несправедливо"

время публикации: 03 ноября 2025 г., 05:05
Трамп в интервью CBS: к Нетаниягу относятся "несправедливо"
Хаим Цах/GPO

В интервью программе "60 минут" телеканала CBS президент США Дональд Трамп сказал, что для достижения договоренности о прекращении огня в секторе Газы и об освобождении заложников ему "пришлось немного подталкивать" премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Мы с Нетаниягу работали очень хорошо. Да, мне пришлось немного подтолкнуть его туда-сюда… Думаю, я проделал отличную работу, подталкивая. Мне не понравились некоторые его шаги – и вы видели, что я сделал по этому поводу. Мы поставили Иран на место, затем пришло время остановиться – и мы остановились", – заявил Трамп.

Комментируя судебный процесс против Нетаниягу, Трамп отметил, что к премьер-министру "относятся несправедливо", и допустил, что Вашингтон "должен будет вмешаться, чтобы помочь ему". "Это не честно", – сказал американский президент.

