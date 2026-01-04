Bloomberg: пользователи соцсетей в Китае призывают последовать примеру Трампа и захватить Тайвань

Как передает агентство Bloomberg, в китайских социальных сетях американская операция против Венесуэлы стала одной из наиболее обсуждаемых тем. Многие пользователи отмечают, что она должна стать образцом для китайской операции против Тайваня.

В сети Weibo темы, связанные с задержанием венесуэльского президента Николаса Мадуро, были просмотрены 440 миллионов раз. Комментаторы отмечали, что Пекину пришло время последовать примеру Дональда Трампа для того, чтобы "вернуть Тайвань в родное лоно".

Отметим, что КНР осудила американские удары по Венесуэле, потребовав освободить Мадуро. "Гегемонистские действия США нарушают международное право, угрожают безопасности стран Латинской Америки и посягают на суверенитет Венесуэлы", – заявляет официальный Пекин.

Несколько дней назад Китай провел у берегов Тайваня масштабные учения с ракетными стрельбами, отрабатывая блокаду острова. На Тайване опасаются, что одни из таких учений могут перерасти в операцию по захвату территории, которую КНР считает своей.