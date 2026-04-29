"В связи с текущей обстановкой": парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники

Министерство обороны России официально сообщило, что 9 мая традиционный парад на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники – "в связи с текущей оперативной обстановкой". Формат авиационной части будет сокращен.

В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск, однако суворовцев и нахимовцев на нем не будет.

"В ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу", – говорится

Сообщения о том, что в условиях украинских ударов по российской территории проведение полномасштабного парада находится под вопросом, в начале апреля сообщили представители российской оппозиции. Позже о неучастии техники заявили провоенные блогеры – на том основании, что репетиции в центре Москвы не проводятся и не разнесена временная разметка.

Поступают сообщения об отмене приуроченных к Дню победы мероприятий в других российских городах. Неясно, примет ли участие в московском параде президент РФ Владимир Путин.