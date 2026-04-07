WSJ: США нанесли удар по комплексу КСИР в Иране сверхтяжелыми противобункерными бомбами

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет, что в минувшие выходные американские бомбардировщики B-2 нанесли удар по подземному комплексу "Корпуса стражей исламской революции" в Иране.

По сведениям издания, для атаки были применены бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator массой 30 тысяч фунтов (примерно 13,5 тонн) каждая – это самые мощные американские противобункерные авиабомбы.

Как утверждает WSJ, комплекс был уничтожен, ликвидированы несколько членов КСИР.

Первым об этом ударе сообщил телеканал Fox News. Позже эти сведения подтвердил The Wall Street Journal. Дональд Трамп опубликовал в соцсетях видео удара и заявил, что в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных иранских военных.