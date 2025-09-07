Палестинские СМИ: профессор из Рафаха умер от голода и рака. "Демократы" об онкологии "забыли"

Палестинские СМИ сообщили, что в возрасте 60 лет в Рафахе (юг сектора Газы) умер Омар Харб – профессор, преподаватель, писатель и поэт.

Согласно публикации Quds Press, Харб, болевший раком, скончался 4 сентября после резкого ухудшения состояния "из-за тяжелого недоедания и отсутствия медицинской помощи" на фоне блокады Газы. Отмечалось, что он умер в палатке во временном лагере беженцев. В статье также сообщается, что ранее в результате ударов ЦАХАЛа пять домов семьи Харб были разрушены, 26 родственников Омара погибли, в их числе его жена, большинство детей и семь внуков (данную информацию, как и сведения о том, кем были дети Омара Харба и был ли он родственником ликвидированного члена политбюро ХАМАСа Ясира Харба, проверить крайне сложно – прим.ред.Newsru.co.il).

О смерти Омара Харба сообщили многие палестинские и международные СМИ. В подавляющем большинстве публикаций причиной смерти называлось сочетание рака и недоедания, а также отсутствия возможности для нормального лечения.

Власти Израиля сообщения о смерти Омара Харба не комментируют.

При этом на странице "Democracy Now!" в соцсети Facebook в заголовке сообщения о смерти Омара Харба указана единственная причина смерти – голод (starvation). А в анонсе утверждается: "Известный палестинский ученый Омар Харб умер от голода на фоне израильской блокады поставок продовольствия и медикаментов".

Данное утверждение проекта "Democracy Now!" является дважды ложным: 1) в нем не упомянуто, что Харб страдал от смертельного заболевания; 2) в нем заявляется, что Израиль якобы блокирует поставки продовольствия и медикаментов в Газу – что не соответствует действительности, поставки в настоящее время осуществляются постоянно.

"Democracy Now!" (democracynow.org) – независимая ежедневная новостная программа "The War and Peace Report" из Нью-Йорка, основана в 1996 году. Позиционируется как негосударственное и некорпоративное медиа: финансируется пожертвованиями зрителей/слушателей и фондами. Формат – интервью и репортажи о правах человека, войнах, соцдвижениях, экологии. Выходит в эфире множества радиостанций/ТВ-каналов и онлайн. Идеологически – леволиберальное издание.