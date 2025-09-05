The Free Press про голосование IAGS о "геноциде в Газе": членство за $30, фальшивые эксперты

Издание The Free Press опубликовало детальный разбор публикаций о резолюции организации International Association of Genocide Scholars (IAGS), в которой говорилось, что действия Израиля в Газе "соответствуют юридическому определению геноцида".

Сообщение о том, что за такую резолюцию проголосовали 86% членов ассоциации IAGS, в которой состоят более 500 специалистов, опубликовали многие международные СМИ, включая Reuters, Associated Press, Washington Post, BBC, The Guardian, Deutche Welle. В публикациях члены ассоциации IAGS именовались "ведущими экспертами" по тематике геноцида. Цитировались эти публикации и на сайте Newsru.co.il. Позже было уточнено, что в голосовании участвовали 28% членов IAGS (и из них подавляющее большинство заявило, что в Газе осуществляется геноцид).

Как отмечает The Free Press, в IAGS можно вступить, заполнив анкету и внеся взнос, без какой-либо верификации ученой квалификации. На странице "Join IAGS" указано, что членами ассоциации могут быть не только ученые, но и активисты, музейные работники, независимые исследователи и др. Для вступления требуется взнос – от $30 в год (в случае минимального дохода) до $125, возможно "пожизненное" членство.

2 сентября Сало Айзенберг, член совета директоров Honest Reporting и автор NGO Monitor, зарегистрировался на сайте IAGS в качестве "эксперта", не представив ни дипломов, ни научных работ – просто оплатив регистрацию. Об этом он написал в своем Х-блоге. Вскоре после этого в IAGS зарегистрировалось множество псевдо-экспертов с такими никами как "Adolf Hitler", "Mo Cookie", "Emperor Palpatine" и пр.

Вскоре после публикации 1 сентября резолюции о "геноциде в Газе" IAGS временно приостановил прием новых членов "из-за скоординированной кампании спама и преследований". При этом до сих пор список "членов ассоциации" не вычищен полностью от спама.