The Guardian: израильский концерн Elbit закрыл объект в Англии после пикетов Palestine Action

Израильский оборонный концерн Elbit Systems закрыл свое подразделение в бизнес-парке Aztec West под Бристолем (Англия), пишет The Guardian.

В публикации отмечается, что помещение выглядит пустым, хотя охрана пока не снята.

Elbit это сообщение не комментирует.

Ранее данный объект регулярно пикетировали активисты Palestine Action.

По сведениям The Guardian, компания Elbit Systems арендовала помещение в Aztec West в 2019 году. По договору, объект должен был функционировать по меньшей мере до 2029 года.

В публикации упоминается о том, что после серии протестных акций в 2020-2022 годах был закрыт завод Elbit в Олдхэме.

В июле 2025 года организация Palestine Action была объявлена в Великобритании террористической, ее деятельность формально запрещена.