"А-Йом: учителям указали вести учет посещаемости школьниками ZOOM-уроков

Многие родители в эти дни вынуждены работать из дома и одновременно с этим обеспечивать участие своих детей в онлайн-уроках, организованных школой, а также следить за выполнением детьми заданных уроков. И все это – с перерывами на постоянную беготню в бомбоубежище.

Как отмечает "А-Йом", многие родители признаются, что их дети вообще не подключаются к ZOOM а у них нет времени и возможностей бороться за это. Однако возникает вопрос – правомочно ли снижение оценок ученикам за то, что они не подключились к ZOOM во время войны?

В министерстве образования не смогли прямо ответить на этот вопрос. Ведомство лишь отметило, что онлайн-уроки призваны обеспечить непрерывность образования для детей и поддержать контакт между педагогами и учениками, поэтому школы отслеживают участие учеников в этих встречах. При этом учителям дали указание вести учет присутствия.

Отмечается, что в разных районах страны интенсивность ракетных обстрелов разная, и единого стандарта учета и оценки участия детей в онлайн-уроках нет. В итоге решение остается за учителем, который должен учитывать ситуацию ученика дома, обстановку в географическом районе, где он преподает, а также то, сколько продлится война: первые дни не похожи на ситуацию, когда ученик не подключается к онлайн-обучению уже через две недели, если война продолжится.