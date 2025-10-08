WSJ: ХАМАС требует вернуть останки братьев Синуаров

ХАМАС требует выдачи останков Яхьи Синуара, лидера ХАМАСа и организатора нападения на Израиль 7 октября 2023 года, и его брата Мухаммада, который возглавлял ХАМАС после ликвидации старшего брата. Об этом требовании пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам в Шарм аш-Шейхе (Египет).

Требование звучит не впервые. Ранее Израиль подобные требования отклонял. Но не исключено, что в рамках сделки по освобождению остающихся в плену заложников в Газу будут возвращены останки братьев Синуаров.

Напомним, что ХАМАС требует в обмен на заложников выпустить из тюрем сотни террористов-убийц, в том числе ключевых организаторов террора. На этом фоне передача останков представляется малосущественной частью сделки.

Яхья Синуар и Мухаммад Синуар. Справки

Яхья Синуар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Синуар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Долгое время Синуар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим руководством и военным крылом группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАСа, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Синуар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Синуар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Синуар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Синуар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

Назначение Яхьи Синуара в феврале 2017 года на пост главы правительства ХАМАСа в Газе шло вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциировался с неизбежностью скорой войны между ХАМАСом и Израилем.

В марте 2021 года Яхья Синуар был переизбран на пост главы ХАМАСа в Газе. Он победил в четвертом раунде с перевесом в несколько голосов своего главного соперника Низара Аудаллу, бывшего советника идеолога группировки шейха Ахмада Ясина.

В августе 2024 года, после того, как в Тегеране был ликвидирован Исмаил Ханийя, Яхья Синуар был объявлен новым главой политбюро ХАМАСа.

Яхья Синуар был ликвидирован 16 октября 2024 года в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы.

Мухаммад Синуар родился в 1975 году в Хан-Юнисе. Окончил школу, созданную под эгидой ООН. Будучи школьником, в декабре 1987-го, вступил в ряды террористической организации ХАМАС, вдохновленный своим старшим братом. С подросткового возраста был в рядах "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа. Пережил не менее шести попыток ликвидации специальными подразделениями Израиля. После одной из них в 2003 году Мухаммад исчез из публичного поля и не появился даже на похоронах отца в 2022 году. Участвовал в похищении израильского военнослужащего Гилада Шалита в 2006 году. Был одним из руководителей нападения на Израиль 7 октября 2023 года. После ликвидации Яхьи Синуара в октябре 2024 года стал новым лидером ХАМАСа в секторе Газы. Уничтожен 13 мая 2025 года.