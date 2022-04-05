Иерусалим:
16 - 29°
Тель-Авив:
14 - 27°
Эйлат:
21 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Недвижимость5 апреля 2022 г., 22:37

Утверждено продление ТАМА-38 на один год

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Утверждено продление ТАМА-38 на один год

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил решение министерства внутренних дел о продлении срока действия генерального плана ТАМА-38 по укреплению зданий от землетрясений на один год до октября 2023 года.

Решение о продлении обусловлено необходимостью предотвратить ситуацию, при которой на рынке не будет действовать ни одной программы укрепления зданий от землетрясения.

Новая программа, продвигаемая министром Айелет Шакед, и призванная устранить слабые точки ТАМА-38, на текущий момент утверждена в первом чтении, и нет гарантий, что процесс ее утверждения во втором и третьем чтениях, за которым должны последовать подготовка и утверждение подзаконных актов, успеет завершиться до октября 2022 года.


Напомним, что в ноябре 2019 года Национальный совет по планированию и застройке утвердил решение о прекращении программы укрепления зданий на случай землетрясения (ТАМА-38). Программа ТАМА-38, принятая правительством в 2005 году, была признана неудачной и не достигшей задач, ради которых она принималась. Условия программы ТАМА-38 оказались рентабельными только в районах повышенного спроса на недвижимость, тогда как в периферийных районах, где нуждающихся в укреплении зданий значительно больше, за 14 лет действия программы количество реализованных проектов было минимальным. Кроме того, в тех районах, где проекты ТАМА-38 осуществлялись, они в результате тормозили или блокировали проекты "Расселение-Застройка" и другие проекты обновления старых кварталов, при которых старые здания не укрепляются, а сносятся, и на их месте возводятся новые здания по современным стандартам.

Кнессет утвердил в первом чтении продвигавшуюся Шакед программу "Новая ТАМА-38", существенно увеличивающую права застройки, и включающую не только укрепление, но и снос старых домов высотой до пяти этажей. Кроме того, новая программа увеличивает выплаты в муниципальный бюджет и обязательство застройщиков осуществлять строительство общественных зданий.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 14 марта 2022
Шакед объявила о продлении срока действия ТАМА-38 на один год
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2022
Новости 12-го канала: 80000 домов в Израиле опасны при землетрясении

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:37 Утверждено продление ТАМА-38 на один год
21:21 Восьмой филиал IKEA в Израиле откроется в Ашдоде
11:56 Утвержден генеральный план для расселения 150 тысяч репатриантов из Украины и России
08:16 Минстрой отремонтирует здания для приема волны новых репатриантов
18:01 Регистрация на лотерею "квартир со скидкой" продлена до 10 апреля
12:56 Банк Израиля: основная причина роста цен на жилье – непоследовательность правительств, бум хайтека повысил цены только в Тель-Авиве
16:43 На жилищные лотереи записались больше 92 тысяч семей
20:42 Минфин намерен повысить налог на покупку четвертой квартиры
09:23 "Расселение-Застройка" на улице Ибн-Гвироль в Тель-Авиве: 2500 квартир, ноль парковок
08:37 Либерман: 7% роста цен на жилье в 2022 году будут хорошим результатом
Загрузка...