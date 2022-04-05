Утверждено продление ТАМА-38 на один год

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил решение министерства внутренних дел о продлении срока действия генерального плана ТАМА-38 по укреплению зданий от землетрясений на один год до октября 2023 года.

Решение о продлении обусловлено необходимостью предотвратить ситуацию, при которой на рынке не будет действовать ни одной программы укрепления зданий от землетрясения.

Новая программа, продвигаемая министром Айелет Шакед, и призванная устранить слабые точки ТАМА-38, на текущий момент утверждена в первом чтении, и нет гарантий, что процесс ее утверждения во втором и третьем чтениях, за которым должны последовать подготовка и утверждение подзаконных актов, успеет завершиться до октября 2022 года.

Напомним, что в ноябре 2019 года Национальный совет по планированию и застройке утвердил решение о прекращении программы укрепления зданий на случай землетрясения (ТАМА-38). Программа ТАМА-38, принятая правительством в 2005 году, была признана неудачной и не достигшей задач, ради которых она принималась. Условия программы ТАМА-38 оказались рентабельными только в районах повышенного спроса на недвижимость, тогда как в периферийных районах, где нуждающихся в укреплении зданий значительно больше, за 14 лет действия программы количество реализованных проектов было минимальным. Кроме того, в тех районах, где проекты ТАМА-38 осуществлялись, они в результате тормозили или блокировали проекты "Расселение-Застройка" и другие проекты обновления старых кварталов, при которых старые здания не укрепляются, а сносятся, и на их месте возводятся новые здания по современным стандартам.

Кнессет утвердил в первом чтении продвигавшуюся Шакед программу "Новая ТАМА-38", существенно увеличивающую права застройки, и включающую не только укрепление, но и снос старых домов высотой до пяти этажей. Кроме того, новая программа увеличивает выплаты в муниципальный бюджет и обязательство застройщиков осуществлять строительство общественных зданий.