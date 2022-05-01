VertiKal в Израиле. Когда встречаются хип-хоп и танец

С 25 по 28 мая в Центре сценических искусств Герцлии будет представлено уникальное шоу VertiKal культового французского хореографа Мурада Мерзуки и в исполнении его танцевального коллектива Käfig из Лиона. В оригинальном шоу VertiKal современный танец, наполненный энергией хип-хопа, исполняется в модернизированном танцевальном пространстве и превращается в захватывающую дух пьесу.

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Мурад Мерзуки основал коллектив Käfig во Франции в родном городе Лионе в 1996 году. С тех пор на счету у артистов десятки постановок в 50 странах по всему миру и миллионы зрителей. Кстати, при труппе Käfig была открыта первая хореографическая школа хип-хопа. Käfig хорошо знаком израильским зрителям. Коллектив за последние 10 лет 4 раза успешно выступал в нашей стране с программами Agwa, Käfig Brasil и дважды PiXel. Название Käfig обозначает "Клетка", как символ освобождения за счет слияния и разнообразия различных танцевальных стилей.

В шоу VertiKal Мерзуки бросает вызов законам гравитации, позволяя своим танцорам летать, ломая границы сценического пространства и тем самым создавая совершенно новый, захватывающий и впечатляющий визуальный опыт.

С помощью специальных технологий и устройств, разработанных командой специалистов по авиационным трюкам под руководством дизайнера Бенжамина Лебретона, при участии 10 танцоров на сцене, Мерзуки оставляет землю, чтобы отправиться в путешествие по особенному сценическому пространству и поиграть с гравитацией. Его новая постановка противопоставляет традиционному хип-хопу на полу вертикальность и гравитацию: танцоры парят в воздухе, прыгают, карабкаются и летают, привнося поэзию и невесомость в мир современного танцевального движения. Мерзуки меняет правила игры и ломает рамки жанра, и в результате у зрителя возникает ощущение новаторства, легкости, полета и иллюзии.

"На протяжении всей своей работы я постоянно стремился открыть для себя что-то новое, будь то классическая музыка, дигитальное искусство, современный танец, а также желание вернуться к физическому материалу после исследования 3D измерения в шоу PiXel", рассказывает Мурад Мерзуки.

Мурад Мерзуки получил международное признание и как танцор, и как хореограф в области современного танца и хип-хопа. В настоящее время Мерзуки руководит одновременно двумя национальными хореографическими центрами в Париже и в Броне.

Мерзуки считается одним из самых новаторских и влиятельных хореографов в Европе благодаря связи современного танцевального искусства с хип-хопом и брейк-дансом, а также сочетанию с новаторскими сценическими техниками.

В 2011 году Мерзуки пригласили на выставку в Лувр в Париже. Его работы были официально признаны современным авангардным искусством, и он был удостоен государственных наград, таких как офицер Ордена искусств и литературы и кавалер французского Почетного легиона.

Мерзуки – один из самых успешных руководителей одного из национальных балетных центров Франции в городе Кретей. Всего во Франции – двадцать субсидируемых государством танцевальных центров, существующих в разных регионах страны. Мерзуки руководит The Centre Corégraphiique National De Créteil Et Du Val-De-Marne. Он также руководит двумя фестивалями хип-хопа – "Karavel" в Лионе и "Kalypso" в Париже, соединив современный танец, хип-хоп и другие артистические формы, цифровые технологии, чарующее освещение и оптические иллюзии, игру тел и рефлексий, цветов и теней. Он ищет другие пути развития танца, используя и фантазии, и новые технологии. Результат – просто волшебный, и в данном случае этот эпитет звучит вовсе не замыленно, потому что Мерзуки и его танцоры творят на сцене чудеса, найдя выверенное равновесие между танцем и технологиями в зыбком, бесплотном пространстве, где происходят феерические события.