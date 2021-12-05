"Заповедник 195": Уровень бедности у плинтуса. Верните Ангелу Меркель! Политики в пижамах – мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 195-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги последних недель.

В новом выпуске:

1. Чародеи из Кремля исследуют бедность и придумывают зеленый паспорт для россиян.

2. Ностальгическая песня о немецком канцлере.

3. Макрон, Байден, Меркель и Путин на пижамной вечеринке для политиков.



Инфоповоды:

– В Москве прошел отчетно-выборный съезд "Единой России".

– Путин велел поднять прожиточный минимум на тысячу рублей.

– Песков опроверг сообщения о том, что власти РФ хотят заменить термин "QR-код".

– Власти РФ объявили о новой методике подсчета уровня бедности. Кроме того, вместо понятия "черта бедности" решено ввести понятие "граница бедности".

– Моргенштерн не стал возвращаться в Россию после того, как глава СК Бастрыкин заявил, что тот занимаетcя "торговлей наркотиками в соцсетях".

– 2 декабря состоялась официальная церемония проводов Меркель с поста канцлера ФРГ. – По сообщениям СМИ, в КНДР были арестованы подростки за просмотр "Игры в кальмара", а тот, кто ввез сериал в страну на флешке, расстрелян.

– Разгорелся крупный дипломатический скандал между Францией и Великобританией. СМИ связывают его с приближающимися во Франции президентскими выборами и желанием Макрона выглядеть "круто".

– Израиль полностью закрыл границы, чтобы избежать распространения штамма коронавируса "омикрон".

– Зеленский заявил о том, что в стране готовится государственный переворот.

Все выпуски "Заповедника" (DW)