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NEWSru.co.il :: Досуг5 декабря 2021 г., 19:55

"Заповедник 195": Уровень бедности у плинтуса. Верните Ангелу Меркель! Политики в пижамах – мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 195": Уровень бедности у плинтуса. Верните Ангелу Меркель! Политики в пижамах – мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 195-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги последних недель.

В новом выпуске:
1. Чародеи из Кремля исследуют бедность и придумывают зеленый паспорт для россиян.
2. Ностальгическая песня о немецком канцлере.
3. Макрон, Байден, Меркель и Путин на пижамной вечеринке для политиков.

Инфоповоды:
– В Москве прошел отчетно-выборный съезд "Единой России".
– Путин велел поднять прожиточный минимум на тысячу рублей.
– Песков опроверг сообщения о том, что власти РФ хотят заменить термин "QR-код".
– Власти РФ объявили о новой методике подсчета уровня бедности. Кроме того, вместо понятия "черта бедности" решено ввести понятие "граница бедности".
– Моргенштерн не стал возвращаться в Россию после того, как глава СК Бастрыкин заявил, что тот занимаетcя "торговлей наркотиками в соцсетях".
– 2 декабря состоялась официальная церемония проводов Меркель с поста канцлера ФРГ. – По сообщениям СМИ, в КНДР были арестованы подростки за просмотр "Игры в кальмара", а тот, кто ввез сериал в страну на флешке, расстрелян.
– Разгорелся крупный дипломатический скандал между Францией и Великобританией. СМИ связывают его с приближающимися во Франции президентскими выборами и желанием Макрона выглядеть "круто".
– Израиль полностью закрыл границы, чтобы избежать распространения штамма коронавируса "омикрон".
– Зеленский заявил о том, что в стране готовится государственный переворот.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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