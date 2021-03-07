"Заповедник 160": Больше штрафов. Что творится в мире. Реки пропагандистского бреда. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 160-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Сюжет о новых российских законах.
2. В супермаркете "Заповедника" вы можете узнать обо всех последних новостях России и мира.
3. Кремлевские пропагандисты поют о своей работе.
Инфоповоды:
– Закон об оскорблении ветеранов, предусматривающий наказание сроком до пяти лет, прошел в Госдуме первое чтение.
– Путин подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение органам правопорядка до 4 тысяч рублей.
– По сообщениям СМИ Навальный отправлен в колонию под Владимиром.
– Премьер Армении Пашинян заявил, что его "неправильно информировали" по поводу "Искандеров".
– ФБР объявил о награде в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке Пригожина.
– В Беларуси планируется принять закон об иноагентах.
– В связи с убийством журналиста Хашшоги Госдеп наложил визовые ограничения на 76 подданных Саудовской Аравии. Однако наследного принца Салмана, большой вероятностью связанного с этим убийством, эти ограничения не коснулись.
– Некоторые аналитики считают недавнюю историю с памятником Дзержинскому попыткой переключить общественное внимание с "темы Навального".
– Америка ввела санкции против РФ. В списке – Кириенко.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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