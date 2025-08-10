Театральный режиссер Юрий Бутусов погиб в Болгарии

В воскресенье, 10 августа, в болгарском приморском городе Созопол в Черном море утонул российский театральный режиссер Юрий Бутусов. Ему было 63 года. В Болгарии он отдыхал вместе с семьей. О его смерти сообщили директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок и актриса Варвара Шмыкова.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Некоторое время проработав по специальности, пробовал себя в разных профессиях, серьёзно занимался конным спортом. В 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (мастерская профессора Ирины Малочевской). С 1996 года по приглашению Владислава Пази работал режиссёром в театре им. Ленсовета.

Дипломная работа "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета, выпущенная в Театре на Крюковом канале (1996), сделала Бутусова знаменитым: получила сразу две премии на фестивале "Золотая маска" и была отмечена высшим призом за режиссуру на петербургском фестивале "Рождественский парад".

В 2002 году был приглашен Константином Райкиным в театр "Сатирикон".

В 2011 году стал лауреатом премии "Золотая маска" в номинации "Драма / Работа режиссёра" за спектакль "Чайка" по одноимённой пьесе А. Чехова.

Прекратив с 2004 года свою режиссёрскую деятельность в театре им. Ленсовета, Юрий Бутусов вернулся в этот театр в феврале 2011 года в качестве главного режиссёра театра, где после долгого перерыва поставил спектакль "Макбет. Кино" по пьесе Шекспира "Макбет".

С ноября 2017-го по март 2018-го года был художественным руководителем театра имени Ленсовета.

С 2018 года по 2022 год работал в должности главного режиссёра Театра имени Евгения Вахтангова.

В ноябре 2022 года уволился из театра. В это время он находился в Париже.

В 2023 году работал над спектаклем "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" в Вильнюсе.

В 2024 году поставил спектакли "Борьба за престол" в Тронхейме и "Гоголь. Портрет" в Риге.

10 августа 2025 года утонул во время отдыха в Болгарии.