10 ноября 2025
10 ноября 2025
Культура

Гендиректор Австрийской ассоциации Израилю: "Вы – неотъемлемая часть Евровидения в Австрии"

Евровидение-2026
время публикации: 10 ноября 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 10:36
AP Photo/Martin Meissner

Генеральный директор Австрийской ассоциации общественного вещания Рональд Вайсман приехал в Израиль с визитом поддержки на фоне призывов ряда стран отказать Израилю в праве выступать на "Евровидении". Вайсман встретился с президентом страны Ицхаком Герцогом и руководителями израильской корпорации телерадиовещания "Кан", которая отвечает за выбор артиста, представляющего страну на "Евровидении". В 2026 году "Евровидение" пройдет в столице Австрии, и визит Вайсмана означает, что страна-хозяйка конкурса выражает безусловную поддержку Израилю.

"В следующем году Евровидению исполнится 70 лет, и Израиль является неотъемлемой частью конкурса", – заявил Вайсман в резиденции президента Герцога.

По сообщению "Кан", "оба общественных вещателя работают над тем, чтобы Израиль принял участие в "Евровидении", несмотря на выраженную некоторыми странами, среди которых Испания, Ирландия и Словения, позицию против участия Израиля".

Гендиректор "Кан" также заявил: "Нет никакого оправдания исключению Израиля из Евровидения".

Голосование по вопросу исключения Израиля из конкурса Европейский вещательный союз (EBU) проведет в декабре.

