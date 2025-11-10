Израильский сериал "Подруги" продлен на пятый сезон

Израильский сериал "Подруги" (חברות), который не выходил в эфир с 2018 года, продлен на пятый сезон. В новой части шоу сыграет весь оригинальный актёрский состав – Литаль Шварц, Лирит Бельван, Мэгги Азарзар и Лирон Вайсман снова сыграют четверых подруг.

Создательница сериала и исполнительница одной из главных ролей Литаль Шварц изменила лишь антураж, в котором будут появляться актрисы. Вместо привычной скамейки, на которой они встречались, – кафе в новом торговом центре, открывшемся в их районе. У актрис тоже появились новые проблемы – отношения с детьми и внуками, беременности, депрессии и поиски любви.

"Мы счастливы вернуть девчонок на экран, – цитирует авторов сериала Ynet. – Как авокадо, нам потребовалось время, чтобы дозреть. Теперь момент настал".

Даты премьеры шоу пока не объявлены.