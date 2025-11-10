x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 10:39
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Израильский сериал "Подруги" продлен на пятый сезон

Израильское Кино
Съемки
Сериал
время публикации: 10 ноября 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 10:21
Литаль Шварц
Moshe Shai/Flash90

Израильский сериал "Подруги" (חברות), который не выходил в эфир с 2018 года, продлен на пятый сезон. В новой части шоу сыграет весь оригинальный актёрский состав – Литаль Шварц, Лирит Бельван, Мэгги Азарзар и Лирон Вайсман снова сыграют четверых подруг.

Создательница сериала и исполнительница одной из главных ролей Литаль Шварц изменила лишь антураж, в котором будут появляться актрисы. Вместо привычной скамейки, на которой они встречались, – кафе в новом торговом центре, открывшемся в их районе. У актрис тоже появились новые проблемы – отношения с детьми и внуками, беременности, депрессии и поиски любви.

"Мы счастливы вернуть девчонок на экран, – цитирует авторов сериала Ynet. – Как авокадо, нам потребовалось время, чтобы дозреть. Теперь момент настал".

Даты премьеры шоу пока не объявлены.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 03 ноября 2025

Сериал "Плохой мальчик" продлили на второй сезон
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 05 ноября 2025

Netflix продлил романтическую комедию "Никто этого не хочет" на третий сезон