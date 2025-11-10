На один вечер Тель-Авив станет центром мировой сцены
Впервые в Израиле – Кевин Спейси, обладатель двух премий "Оскар", представит свою уникальную программу Songs & Stories – музыкально-драматическое шоу, в котором оживают голливудские легенды, джазовые стандарты и истории из-за кулис большого кино.
О шоу
Это не просто концерт. Это живой спектакль, где музыка и слова сплетаются в откровенный диалог со зрителем.
На сцене – Кевин Спейси и живой джаз-бэнд, создающие атмосферу старого Голливуда и кабаре 60-х.
Здесь звучат песни Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Тони Беннета – в оригинальной подаче, с тонким юмором и невероятной энергией.
Между композициями – личные истории, философские наблюдения и признания, которые можно услышать только из уст самого Спейси.
Атмосфера вечера
Каждый элемент шоу продуман до деталей: великолепное звучание живых инструментов, визуальные проекции, свет, костюмы, настроение.
Это не просто концерт – это иммерсивный опыт, в котором зрители оказываются внутри большого искусства.
Там, где слова становятся музыкой, а сцена – местом искренности и вдохновения.
Почему нельзя пропустить
Кевин Спейси возвращается к своим театральным корням, чтобы напомнить: искусство – это всегда живое дыхание, энергия и контакт со зрителем.
Songs & Stories – шоу о людях, мечтах и судьбах, рассказанное голосом актёра, которого знает весь мир.
