На один вечер Тель-Авив станет центром мировой сцены

Впервые в Израиле – Кевин Спейси, обладатель двух премий "Оскар", представит свою уникальную программу Songs & Stories – музыкально-драматическое шоу, в котором оживают голливудские легенды, джазовые стандарты и истории из-за кулис большого кино.

О шоу

Это не просто концерт. Это живой спектакль, где музыка и слова сплетаются в откровенный диалог со зрителем.

На сцене – Кевин Спейси и живой джаз-бэнд, создающие атмосферу старого Голливуда и кабаре 60-х.

Здесь звучат песни Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Тони Беннета – в оригинальной подаче, с тонким юмором и невероятной энергией.

Между композициями – личные истории, философские наблюдения и признания, которые можно услышать только из уст самого Спейси.

Атмосфера вечера

Каждый элемент шоу продуман до деталей: великолепное звучание живых инструментов, визуальные проекции, свет, костюмы, настроение.

Это не просто концерт – это иммерсивный опыт, в котором зрители оказываются внутри большого искусства.

Там, где слова становятся музыкой, а сцена – местом искренности и вдохновения.

Почему нельзя пропустить

Кевин Спейси возвращается к своим театральным корням, чтобы напомнить: искусство – это всегда живое дыхание, энергия и контакт со зрителем.

Songs & Stories – шоу о людях, мечтах и судьбах, рассказанное голосом актёра, которого знает весь мир.

Приобрести билеты на шоу Кевина Спейси

