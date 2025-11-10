x
10 ноября 2025
10 ноября 2025
10 ноября 2025
последняя новость: 12:43
10 ноября 2025
Культура

Установлена личность "инспектора-модника" из Лувра, это 15-летний школьник

Интернет
Франция
время публикации: 10 ноября 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 12:42
Установлена личность "инспектора-модника" из Лувра, это 15-летний школьник
AP Photo/Thomas Padilla

Через три недели через ограбления Лувра установлена личность молодого человека, одетого по моде середины прошлого века и запечатленного рядом с полицейскими у входа в музей. В социальных сетях утверждалось, что это инспектор парижской полиции, расследующий преступление.

Как сообщает BBC, публикуя фото, речь идет о 15-летнем жителе Рамбуйе Педро Элиасе Гарсоне Дельво, любителе детективов и почитателе Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро. В день ограбления он с семьей отправился в Лувр, но увидел, что музей закрыт и оцеплен полицией. Он спросил полицейских, в чем дело, этот момент и попал на фото.

О фотографии он узнал через несколько дней от друга, рассказавшего, что она набрала пять миллионов просмотров в TikTok. Еще большим шоком для него стало, когда мать рассказала ему, что фото опубликовано в New York Times. "Мне говорили – теперь ты звезда", – говорит он.

По словам Педро, одеваться так он начал относительно недавно, подражая своим любимым сыщикам: "Мне нравится выглядеть шикарно. Я и в школу так хожу. Я не спешил сообщать всем, что на фото я. Хотел, чтобы загадка сохранилась какое-то время", – признается подросток.

