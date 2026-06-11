Поклонники аниме потребовали от Дональда Трампа прекратить использовать образы японских персонажей

Поклонники японских аниме и манги выступили против использования персонажей популярных франшиз в публикациях, связанных с президентом США Дональдом Трампом. Петиция под названием Protect Japanese Manga ("Защитим японскую мангу") собрала уже около 20 тысяч подписей.

Авторы обращения протестуют против публикаций в социальных сетях Белого дома и самого Трампа, в которых используются изображения и видеоматериалы с персонажами из таких серий, как "Dragon Ball", "Yu-Gi-Oh!" и "Naruto", без разрешения правообладателей.

Петиция была создана еще в марте после того, как официальный аккаунт Белого дома в X опубликовал ролик, совмещающий кадры американских ударов по Ирану с фрагментами аниме. По словам организаторов кампании, после этого Министерство иностранных дел Японии обратилось к посольству США в Токио по поводу несанкционированного использования материалов из "Yu-Gi-Oh!" и игр Nintendo.

Тогда официальный аккаунт "Yu-Gi-Oh!" выступил с заявлением, подчеркнув, что создатели франшизы не давали разрешения на использование своей интеллектуальной собственности.

Однако новый виток возмущения вызвала публикация в соцсети Truth Social в минувшие выходные. На изображении Трамп был представлен в образе Наруто Узумаки, главного героя популярной манги и аниме "Наруто".

После этого сторонники петиции активизировали кампанию и объявили о намерении усилить давление на японские власти, чтобы те добивались прекращения использования аниме-персонажей в политической агитации и официальных публикациях без согласия правообладателей.

Авторы обращения подчеркивают, что выступают не против конкретных политических взглядов, а за защиту авторских прав и недопустимость использования популярных культурных образов в политических целях без разрешения создателей.