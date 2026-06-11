x
11 июня 2026
|
последняя новость: 14:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июня 2026
|
11 июня 2026
|
последняя новость: 14:37
11 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Бывший заложник ХАМАС Максим Харкин выпустил книгу о 738 днях плена в Газе

Заложники
Литература
время публикации: 11 июня 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 13:19
Бывший заложник ХАМАС Максим Харкин выпустил книгу о 738 днях плена в Газе
Avshalom Sassoni/Flash90

В Израиле вышла книга воспоминаний бывшего заложника ХАМАС Максима Харкина, который провел в плену в секторе Газа 738 дней после нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года.

Харкин, уроженец Донецка и житель Тират-Кармеля, впервые подробно рассказывает о жизни в неволе, ежедневной борьбе за сохранение человеческого достоинства и попытках не потерять связь с самим собой и близкими.

Особое место в книге занимает история его семьи. Автор пишет о матери, дочери и родных, которые на протяжении всего времени боролись за его освобождение и не теряли надежды на его возвращение.

После освобождения Харкин начал работу над мемуарами, стремясь восстановить записи из личного дневника, который он вел в плену. По его словам, дневник пришлось спрятать незадолго до освобождения, и книга стала попыткой вернуть утраченные воспоминания и зафиксировать пережитый опыт.

Одной из центральных тем книги становится вопрос о том, как пережитое меняет человека. В финале автор формулирует вывод, к которому пришел после освобождения: "Если во мне будет жажда мести – чем я тогда лучше них?"

Это уже третья книга о плене, выпущенная бывшими заложниками. Ранее книга Эли Шараби "Заложник" стала бестселлером в Израиле и в США. Права на ее экранизацию уже приобрела одна из голливудских студий. Так же, как и воспоминания о проведенных в плену днях заложника Элии Коэна "Переговоры – 505 дней в плену ХАМАСа", которые были названы "Платиновой книгой" Ассоциацией израильских книгоиздателей. Еще одна заложница -- Миа Шем -- также планирует выпустить книгу о пребывании в заложниках.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 25 января 2026

Историю бывшего заложника Эли Шараби экранизируют в Голливуде
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 ноября 2025

Книга бывшего заложника стала бестселлером за две недели